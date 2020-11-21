Oltalamaya karşı dijital güvenlik

Dijital Güvenlik Servisi, özellikle ‘oltalama’ olarak adlandırılan ve genellikle büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı da etkili bir koruma sunuyor.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, pandemi sürecinde artan internet kullanımının etkisiyle siber saldırılarda yoğunlaşma olduğunu belirterek, “Dijital Güvenlik Servisi, siber tehditlerine karşı koruma sağlıyor" dedi.