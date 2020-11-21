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21.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Oltalamaya karşı dijital güvenlik

Turkcell’in mobil hatlar üzerinden internet hizmeti alan müşterilerini virüs, zararlı içerik ve dolandırıcılık amaçlı kurulan sahte sitelerden korumak amacıyla kurduğu Dijital Güvenlik Servisi, veri tabanını her geçen gün daha da genişletiyor. 410 bin riskli siteye karşı koruma sunan servis, siber risklere karşı güncel koruma sağlıyor.

Oltalamaya karşı dijital güvenlik

Dijital Güvenlik Servisi, özellikle ‘oltalama’ olarak adlandırılan ve genellikle büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı da etkili bir koruma sunuyor.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, pandemi sürecinde artan internet kullanımının etkisiyle siber saldırılarda yoğunlaşma olduğunu belirterek, “Dijital Güvenlik Servisi, siber tehditlerine karşı koruma sağlıyor" dedi.

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