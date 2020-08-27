Oltaya gelen palamut 10 lira

Kentteki balık tezgahlarında çeşitlilik, 15 Temmuz’dan itibaren uluslararası sularda teknelerin ava çıkması ve özellikle olta balıkçılarının yoğun şekilde balık tutmasıyla arttı.



Gırgır ve trol yöntemiyle su ürünleri avcılığının Akdeniz’de 15 Eylül, diğer denizlerde ise 1 Eylül’de başlamasıyla palamut gibi balık türlerinin tezgahta bollaşması, fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.



Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No’lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, açık sularda büyük tekneler için av yasağının 15 Temmuz’da kaldırılmasıyla yoğun şekilde palamut yakalandığını söyledi.



Palamudun piyasada çifti 20 liradan satıldığını belirten Özkurnaz, “1 Eylül’den itibaren gerek Karadeniz’de olsun gerek boğazlarımızda olsun palamut ve lüfer balığımız daha bol olacaktır. Bolluğun sonucunda da ucuzlayacak. Tüm ülkemiz insanının rahat ve ucuz bir şekilde bu balıkları tüketeceği düşüncesindeyiz” dedi.