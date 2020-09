On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± 28 EylÃ¼l On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Pazartesi akşamları Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen canlı çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları açıklandı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabilecek.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları 4, 5, 7, 8, 11, 13, 20, 23, 29, 32, 33, 42, 46, 48, 52, 56, 57, 68, 74, 75, 77, 80 olararak açıklandı

On Numara çekilişinde 10 bilen 1 talihli 921.368,15 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi olurken 9 bilen 37 kişi 4.519,20 TL ikramiyenin sahibi oldu. 8 bilen 824 kişi 253,65 TL, 7 bilen 8.563 kişi 46,35 TL, 6 bilen 51.189 kişi 8,15 TL 0 bilen 78,640 kişi 7.40 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.