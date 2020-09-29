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    Haberler Ekonomi Haberleri On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! 28 Eylül On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ±...
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    29.09.2020 - 14:56 |

    On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! 28 Eylül On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ±...

    Pazartesi akÅŸamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi On Numara Ã§ekiliÅŸinde 10 bilen 1 talihli 921.368,15 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu. OynadÄ±klarÄ± biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiÄŸini merak eden vatandaÅŸlar Milli Piyango Online Ã¼zerinden biletlerini online olarak sorgulayabilecek. Ä°ÅŸte On Numara 28 EylÃ¼l Ã§ekiliÅŸinde bu haftanÄ±n kazandÄ±ran ÅŸanslÄ± numaralarÄ±...

    On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Her hafta Pazartesi akÅŸamlarÄ± Milli Piyango TV Youtube ekranÄ± Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilen canlÄ± Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi On Numara Ã§ekiliÅŸinde bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. OynadÄ±klarÄ± biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiÄŸini merak eden vatandaÅŸlar Milli Piyango Online Ã¼zerinden biletlerini sorgulayabilecek.

    MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO ONLÄ°NE ON NUMARA BÄ°LET SORGULAMA EKRANI

    On Numara Ã§ekiliÅŸinde bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± 4, 5, 7, 8, 11, 13, 20, 23, 29, 32, 33, 42, 46, 48, 52, 56, 57, 68, 74, 75, 77, 80 olararak aÃ§Ä±klandÄ±

    On Numara Ã§ekiliÅŸinde 10 bilen 1 talihli 921.368,15 TL tutarÄ±ndaki ikramiyenin sahibi olurken 9 bilen 37 kiÅŸi 4.519,20 TL ikramiyenin sahibi oldu. 8 bilen 824 kiÅŸi 253,65 TL, 7 bilen 8.563 kiÅŸi 46,35 TL, 6 bilen 51.189 kiÅŸi 8,15 TL 0 bilen 78,640 kiÅŸi 7.40 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu.

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    On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± 28 EylÃ¼l On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±...

    Ä°stanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarÄ±sÄ± sonrasÄ± Ä°stanbul'da dolu etkili oldu. Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden de son dakika uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle KadÄ±köy'de bazÄ± noktalarda yerler kÄ±sa sürede beyaza büründü.
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