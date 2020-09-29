On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± 28 EylÃ¼l On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±...

On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Her hafta Pazartesi akÅŸamlarÄ± Milli Piyango TV Youtube ekranÄ± Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilen canlÄ± Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi On Numara Ã§ekiliÅŸinde bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. OynadÄ±klarÄ± biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiÄŸini merak eden vatandaÅŸlar Milli Piyango Online Ã¼zerinden biletlerini sorgulayabilecek.

MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO ONLÄ°NE ON NUMARA BÄ°LET SORGULAMA EKRANI

On Numara Ã§ekiliÅŸinde bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± 4, 5, 7, 8, 11, 13, 20, 23, 29, 32, 33, 42, 46, 48, 52, 56, 57, 68, 74, 75, 77, 80 olararak aÃ§Ä±klandÄ±

On Numara Ã§ekiliÅŸinde 10 bilen 1 talihli 921.368,15 TL tutarÄ±ndaki ikramiyenin sahibi olurken 9 bilen 37 kiÅŸi 4.519,20 TL ikramiyenin sahibi oldu. 8 bilen 824 kiÅŸi 253,65 TL, 7 bilen 8.563 kiÅŸi 46,35 TL, 6 bilen 51.189 kiÅŸi 8,15 TL 0 bilen 78,640 kiÅŸi 7.40 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu.

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