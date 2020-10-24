24.10.2020 - 09:36 |
On Numara çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 23 Ekim On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Artık haftanın iki günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 14. çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden 20:00'den itibaren gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. İşte On Numara çekilişinde dün akşamın kazandıran numaraları...
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamı gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde kazandıran numaralar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar sonuçları millipiyangoonline üzerinden kontrol edebilecek. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...
On bilenin çıkmadığı çekilişin sonunda 9 bilen 27 kişi 3.033,85 TL 8 bilen 470 kişi 217,85 TL 7 bilen 4.553 kişi 42,70 TL, 6 bilen 26.423 kişi 7,75 TL ve son olarak 0 bilen 39.044 kişi 7,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
MİLLİ PİYANGO ONLİNE ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI