18.01.2021 - 09:44 |
On Numara çekilişi saat kaçta? 18 Ocak On Numara sonuçları için geri sayım
On Numara çekilişi için nefesler tutuldu. Haftanın ilk çekilişinde büyük ikramiye hangi numaralara çıkacak merak konusu. 18 Ocak On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş akşamı. Bu akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günü çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Çekiliş www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda bulunan 80 numaradan 10 tanesinin işaretlenmesi gerekiyor. Birden fazla kolon oynamak mümkün.
Hesabına gelen para genç yazılımcının kâbusu olduİstanbul'da yazılım firması sahibi Mesut Haylar isimli vatandaş, müşterisi sandığı dolandırıcılar tarafından hesabına aktarılan para sonrası mahkemelik oldu. Mahkemede dolandırıcılıktan 'sanık' olarak yargılanacağını öğrenen Haylar, "Psikolojim bozuldu, evden çıkmaya korkar hale geldim" diye konuştu.