08.02.2021 - 08:38 |
On Numara çekilişi saat kaçta? 8 Şubat On Numara sonuçları Millipiyangoonline'da
On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın ilk On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 246 bin TL. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? On Numara sonuçları Millipiyangoonline.com'da canlı olarak belli olacak.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş akşamı. 8 Şubat On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 246 bin TL.
ON NUMARA SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek.
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