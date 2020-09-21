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    HaberlerEkonomi Haberleri On Numara çekilişi sonuçları! 21 Eylül On Numara'da büyük ikramiye...
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    21.09.2020 - 20:08 |

    On Numara çekilişi sonuçları! 21 Eylül On Numara'da büyük ikramiye...

    Sisal Şans tarafından haftada bir kez düzenlenen On Numara'da bu haftaki çekiliş saat 20.00'da gerçekleştirildi. On Numara'da bu haftaki büyük ikramiye miktarı 599 bin 967 TL.

    On Numara çekilişi sonuçları! 21 Eylül On Numara'da büyük ikramiye...

    Sisal Şans ile çekilişi gerçekleşen On Numara'da heyecan dorukta. Her Pazartesi günü çekiliş yapılan On Numara'da son olarak 14 Eylül'deki çekilişte 10 bilen çıkmamıştı. Bu akşam yapılan On Numara çekilişinde büyük ikramiye 599 bin 967 TL.

    ÇEKİLİŞ HEYECANI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA SÜRÜYOR

    Milli Piyango Online'da canlı olarak yayınlanacak olan On Numara çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi MP TV ile takip edilebiliyor. On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da.

    ON NUMARA NASIL OYNANIR?

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

    Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 21 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 942 covid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1491 oldu. Son 24 saatte 1202 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 268 bin 435'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede ağır hasta sayısına dikkat çekti.
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