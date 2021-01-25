25.01.2021 - 09:46 |
On Numara çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? 25 Ocak On Numara çekilişi
On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 484 bin. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 25 Ocak On Numara çekilişi canlı olarak takip edilecek.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş akşamı. Bu akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 484 bin 489 TL.
25 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek.
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da bu sabah trafiği durduran kazaGelen son dakika haberine göre; TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde İddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. TIR şoförü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından şoför bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılma çalışmaları devam ediyor.