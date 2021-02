On Numara sonuçları belli oldu! 15 Şubat On Numara çekiliş sonuçları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 15 Şubat 2021 On Numara'da büyük ikramiye 226 bin 948 TL. Peki, On Numara'da büyük ikramiye devretti mi? İşte, 15 Şubat On Numara sonuçları...

15 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekiliş bu akşam. On Numara çekili canlı olarak www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edilecek. Çekiliş 20.00'de başlayacak. Çekiliş sonrası; 7, 14, 18, 23, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 40, 43, 46, 48, 50, 51, 52, 60, 61, 65, 69, 79 kazandıran numaralar olarak açıklandı. Ancak 10 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda yer alan 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Birden fazla kolon oynama imkanı var. Tek kolon ücreti 2 TL.