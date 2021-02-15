MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri On Numara sonuçları belli oldu - 15 Şubat On Numara'da büyük ikramiye...
ABONE OL
15.02.2021 - 20:07 |

On Numara sonuçları belli oldu - 15 Şubat On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 15 Şubat 2021 On Numara'da büyük ikramiye 226 bin 948 TL.

On Numara sonuçları belli oldu - 15 Şubat On Numara'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 15 Şubat 2021 On Numara'da büyük ikramiye 226 bin 948 TL.

On Numara sonuçları belli oldu - 15 Şubat On Numarada büyük ikramiye...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekiliş bu akşam. On Numara çekili canlı olarak www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edilecek. Çekiliş 20.00'de başlayacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizde görüntüleyebileceksiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda yer alan 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Birden fazla kolon oynama imkanı var. Tek kolon ücreti 2 TL.

İranlı genç kadının annesi kızının kaçırıldığını iddia ettiİstanbul Etiler'de 4 gün önce kaybolan İranlı Marjan Ahadi'nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Malhun Hatun (Mala Hatun) kimdir? Kuruluş Osman dizisinde Mala Hatun karakterine kim hayat veriyor?

Malhun Hatun (Mala Hatun) kimdir? Kuruluş Osman dizisinde Mala Hatun karakterine kim hayat veriyor?

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme

Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme

Sıradaki Haber