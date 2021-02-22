On Numara sonuÃ§larÄ± belli oldu 22 Åžubat On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±...

22.02.2021 - 20:21 |
On Numara sonuçlarÄ± belli oldu! 22 Åžubat On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ±...
On Numara'da Ã§ekiliÅŸ heyecanÄ± son buldu. Pazartesi ve Cuma gÃ¼nÃ¼ olmak Ã¼zere haftanÄ±n iki gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen On Numara'da bu akÅŸamki Ã§ekiliÅŸ saat 20.00'de gerÃ§ekleÅŸtirildi. On Numara'da bÃ¼yÃ¼k ikramiye devretti mi? Ä°ÅŸte, 22 Åžubat On Numara sonuÃ§larÄ±...
Sisal Åžans ile kazandÄ±rmaya devam eden ÅŸans oyunlarÄ±ndan On Numara'da Ã§ekiliÅŸ heyecanÄ± yaÅŸandÄ±. On Numara Ã§ekiliÅŸinde bÃ¼yÃ¼k ikramiye 477 bin 340 TL. On Numara Ã§ekiliÅŸi ardÄ±ndan kazandÄ±ran numaralar aÃ§Ä±klandÄ±. ÅžanslÄ± numaralar;Â 8, 9, 15, 18, 19, 25, 26, 31, 35, 39, 41, 46, 47, 56, 59, 60, 62, 67, 70, 75, 79, 80 oldu.
22 ÅžUBAT ON NUMARA Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI
HaftanÄ±n iki gÃ¼nÃ¼; Pazartesi ve Cuma gÃ¼nÃ¼ Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸen On Numara'da haftanÄ±n ilk Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam saat 20.00'de gerÃ§ekleÅŸti. Ã‡ekiliÅŸ www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlÄ± olarak takip edildi. Ã‡ekiliÅŸ sonrasÄ±nda 10 bilen Ã§Ä±kmadÄ± ve ikramiye devretti.
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Åžubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açÄ±klandÄ±. Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 8 bin 104 kiÅŸinin testi pozitif çÄ±ktÄ±, 78 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. AÄŸÄ±r hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kiÅŸinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasÄ±nÄ±n sona ermesiyle iyileÅŸen sayÄ±sÄ± 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. Vaka sayÄ±sÄ± 8 binin üzerine çÄ±ktÄ±.