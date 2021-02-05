On Numara sonuçları belli oldu! 5 Şubat On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 05 Şubat On Numara'da büyük ikramiye 246 bin TL.

5 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de başladı. 5 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 7 -8 -11 -20 -25 -26- 29-33 -36 -38 -40 -41- 45- 47 -52-55- 57 -59- 60 -64- 73 -74 oldu.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.