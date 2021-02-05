05.02.2021 - 20:26 |
On Numara sonuçları belli oldu! 5 Şubat On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 05 Şubat On Numara'da büyük ikramiye 246 bin TL. 5 Şubat On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. İşte ayrıntılar...
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 05 Şubat On Numara'da büyük ikramiye 246 bin TL.
5 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU!
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de başladı. 5 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 7 -8 -11 -20 -25 -26- 29-33 -36 -38 -40 -41- 45- 47 -52-55- 57 -59- 60 -64- 73 -74 oldu.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
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