04.01.2021 - 17:56 |
On Numara sonuçları belli oluyor - 04 Ocak On Numara'da büyük ikramiye...
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. 4 Ocak On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 170 bin 928 TL.
4 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?
On Numara sonuçları için geri sayım sürüyor. Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi için saatler kaldı. On Numara bu akşam saat 20.00'de canlı yayında gerçekleşecek. Çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edebileceksiniz.
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