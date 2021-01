On Numara sonuçları belli oluyor - 04 Ocak On Numara'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. 4 Ocak On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 170 bin 928 TL.

4 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

On Numara sonuçları için geri sayım sürüyor. Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi için saatler kaldı. On Numara bu akşam saat 20.00'de canlı yayında gerçekleşecek. Çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edebileceksiniz.