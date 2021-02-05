05.02.2021 - 18:25 |
On Numara sonuçları belli oluyor - 05 Şubat On Numara'da büyük ikramiye...
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Bu akşam gerçekleşecek olan On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.
5 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de olacak. Millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı yayınlanacak olan On Numara'nın sonuçları açıklandığında haberimizde güncellenecek.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
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