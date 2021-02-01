01.02.2021 - 17:55 |
On Numara sonuçları belli oluyor - 1 Şubat On Numara'da büyük ikramiye..
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. 1 Şubat 2021 On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi için saatler kaldı. Bu akşamki çekiliş saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak. On Numara çekilişini www.millipiyangoonline.com adresinden MP TV aracılığıyla takip edebilirsiniz.
Çekiliş sonuçları açıklandığında rakamları haberimizde bulabilirsiniz.
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