On Numara sonuçları belli oluyor - 12 Şubat On Numara'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Bu akşam gerçekleşecek olan On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.

12 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı yapılan On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek. On Numara çekiliş sonuçlarını haberimizde açıklandığında görebileceksiniz.

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