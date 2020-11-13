MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri On Numara sonuçları belli oluyor - 13 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...
ABONE OL
13.11.2020 - 20:02 |

On Numara sonuçları belli oluyor - 13 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. On Numara'da büyük ikramiye 192 bin 486 TL.

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. 13 Kasım On Numara'da büyük ikramiye 192 bin 486 TL.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan hasta otogarda yakalandı!Mersin Anamur ilçesinde yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkan sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan İsmail Ö. Anamur Otogarı'nda yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Valilik duyurdu! Adana'da koronavirüs için yeni karar

Son dakika... Valilik duyurdu! Adana'da koronavirüs için yeni karar

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

Sigara yasağı nerelerde, hangi illerde var, cezası ne kadar? Sigara yasağı son dakika gelişmeleri...

Sigara yasağı nerelerde, hangi illerde var, cezası ne kadar? Sigara yasağı son dakika gelişmeleri...

Sıradaki Haber