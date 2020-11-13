On Numara sonuçları belli oluyor - 13 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. 13 Kasım On Numara'da büyük ikramiye 192 bin 486 TL.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.