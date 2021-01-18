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18.01.2021 - 18:08 |

On Numara sonuçları belli oluyor - 18 Ocak On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş akşamı. Bu akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günü çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Çekiliş www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda bulunan 80 numaradan 10 tanesinin işaretlenmesi gerekiyor. Birden fazla kolon oynamak mümkün.

Datça'ya iki yıl aradan sonra kar yağdıMuğla'nın Datça ilçesinde yüksek kesimlere, 2 yıl aradan sonra kar yağdı. Kar yağışının olduğu bölgeye akın eden vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı.
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