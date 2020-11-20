On Numara sonuçları belli oluyor - 20 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. On Numara'nın bu akşamki çekilişinde beklenen büyük ikramiye 130 bin 541 TL.

20 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak On Numara çekilişi için heyecan dorukta.