22.02.2021 - 18:18 |
On Numara sonuçları belli oluyor - 22 Şubat On Numara'da büyük ikramiye...
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. On Numara çekilişinde büyük ikramiye 477 bin 340 TL.
22 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günü çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Çekiliş www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlı olarak takip edilecek.