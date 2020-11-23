MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri On Numara sonuçları belli oluyor - 23 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...
ABONE OL
23.11.2020 - 18:33 |

On Numara sonuçları belli oluyor - 23 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Son çekilişte 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Bu akşamki çekilişte devreden büyük ikramiye 203 bin 111 TL.

23 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yapılacak.

Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandıErciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde geliştirilen ve Faz 1 çalışmaları devam eden yerli Covid-19 aday aşısının 44 gönüllüde uygulandığını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Feci kaza! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Son dakika | Özür dilemek için indi... Sonrası korkunç

Son dakika | Özür dilemek için indi... Sonrası korkunç

Sıradaki Haber