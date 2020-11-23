On Numara sonuçları belli oluyor - 23 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Son çekilişte 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Bu akşamki çekilişte devreden büyük ikramiye 203 bin 111 TL.

23 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yapılacak.