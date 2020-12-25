25.12.2020 - 18:47 |
On Numara sonuçları belli oluyor - 25 Aralık On Numara'da büyük ikramiye...
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. 25 Aralık On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 715 bin 402 TL.
25 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek. On Numara çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com'da olacak.
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