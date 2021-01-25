On Numara sonuçları belli oluyor - 25 Ocak On Numara'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Bu akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 484 bin 489 TL.

25 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek.

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