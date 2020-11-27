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27.11.2020 - 19:17 |

On Numara sonuçları belli oluyor - 27 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Son çekilişte 10 bilerek büyük ikramiye kazanan bir kişi olmuştu. Bu akşam beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara bu akşam saat 20.00'de çekilecek. Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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