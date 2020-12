On Numara sonuçları belli oluyor - 4 Aralık On Numara'da büyük ikramiye...

Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak yayımlanan On Numara çekilişi noter huzurunda yapılıyor. Çekilişin hemen ardından bilet sahipleri sonuçlarını millipiyangoonline.com adresinden sorgulayabiliyor. 4 Aralık On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor.

4 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sisal Şans'ın gerçekleştirdiği şans oyunlarından On Numara pazartesi ve cuma günleri saat 20:00'de yapılıyor. Sonuçlar ise hemen ardından millipiyangoonline.com adresinden ilan ediliyor. 4 Aralık Cuma günü yapılacak On numara çekiliş sonucu henüz açıklanmadı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallaradresinden ulaşmak mümkün.