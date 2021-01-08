08.01.2021 - 18:31 |
On Numara sonuçları belli oluyor - 8 Ocak On Numara'da büyük ikramiye...
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunları arasında en çok oynananlardan biri de On Numara.. On Numara'da yeni bir çekiliş heyecanı yaşanıyor. Akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.
8 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşam çekiliş var. On Numara çekilişi saat 20.00'de yapılacak. Çekilişi www.millipiyangoonline.com ve MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.
Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.