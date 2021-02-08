08.02.2021 - 17:52 |
On Numara sonuçları belli oluyor - 8 Şubat On Numara'da büyük ikramiye...
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. 8 Şubat On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 246 bin TL.
ON NUMARA SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek.