On Numara sonuçları belli oluyor - 8 Şubat On Numara'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. 8 Şubat On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 246 bin TL.

ON NUMARA SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek.

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