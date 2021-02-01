On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 1 Şubat On Numara çekilişi...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş akşamı. 1 Şubat 2021 On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi için saatler kaldı. Bu akşamki çekiliş saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak. On Numara çekilişini www.millipiyangoonline.com adresinden MP TV aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Çekiliş sonuçları açıklandığında rakamları haberimizde bulabilirsiniz.

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