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12.02.2021 - 07:53 |

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 12 Şubat On Numara çekilişi için geri sayım

On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Haftanın iki günü çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşam çekiliş var. 12 Şubat On Numara'da beklenen büyük ikramiye 130 bin TL. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 12 Şubat On Numara çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş akşamı. Bu akşam gerçekleşecek olan On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.

12 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı yapılan On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek. On Numara çekiliş sonuçlarını haberimizde açıklandığında görebileceksiniz.

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