On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 13 Kasım On Numara çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş akşamı... 13 Kasım On Numara çekilişinde büyük ikramiye 130 bin 541 TL.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.