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15.02.2021 - 10:05 |

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 15 Şubat On Numara çekilişi için geri sayım

On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın ilk çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin TL. Peki, 15 Şubat On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? Çekiliş www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 15 Şubat On Numara çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş akşamı. Bu akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekiliş bu akşam. On Numara çekili canlı olarak www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edilecek. Çekiliş 20.00'de başlayacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizde görüntüleyebileceksiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda yer alan 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Birden fazla kolon oynama imkanı var. Tek kolon ücreti 2 TL.

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