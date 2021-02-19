19.02.2021 - 10:17 |
On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 19 Şubat On Numara çekilişi için geri sayım
On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın iki günü gerçekleşen On Numara'da ikinci çekiliş bu akşam yapılacak. Çekiliş www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak. Peki, 19 Şubat On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak?
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunları bu akşam On Numara çekilişi ile devam ediyor. Bu akşamki çekilişte beklenen ikramiye tutarı 226 bin 949 TL.
19 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma akşamı çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşam çekiliş var. On Numara çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Çekiliş www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak yayınlandı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde olacak.
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