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20.11.2020 - 08:33 |

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 20 Kasım On Numara çekilişi için geri sayım

On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Haftanın ilk çekilişi Pazartesi günü gerçekleşmişti. 10 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu akşam On Numara çekilişinde büyük ikramiye sahibini bulacak mı merak konusu. On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 20 Kasım On Numara çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi için geri sayım başladı. On Numara'nın bu akşamki çekilişinde beklenen büyük ikramiye 130 bin 541 TL.

20 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak On Numara çekilişi için heyecan dorukta.

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