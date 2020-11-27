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27.11.2020 - 09:21 |

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 27 Kasım On Numara çekiliş için geri sayım

On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Pazartesi günü yapılan haftanın ilk çekilişinde 10 bilen 1 kişi büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiye sahibini bulacak mı merak konusu. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 27 Kasım On Numara çekiliş için geri sayım

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Son çekilişte 10 bilerek büyük ikramiye kazanan bir kişi olmuştu. Bu akşam beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara bu akşam saat 20.00'de çekilecek. Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

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