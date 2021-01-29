On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 29 Ocak On Numara çekilişi...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş akşamı. Bu akşam yapılacak çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günü çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşam yapılacak çekiliş saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.

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