29.01.2021 - 09:43 |
On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 29 Ocak On Numara çekilişi...
On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Haftanın ikinci çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin TL. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? Çekiliş www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş akşamı. Bu akşam yapılacak çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günü çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşam yapılacak çekiliş saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
on
Güvenlik görevlisinin hasta yakınları tarafından dövüldüğü anlar kameradaŞanlıurfa'daki özel bir hastanede güvenlik görevlisi olan İbrahim Sezer, ameliyat sonrası servise alınan hastayı ziyarete gelen yakınlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıda bulununca dövüldü. Sezer'in yaklaşık 20 kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından darp raporu alan İbrahim Sezer, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.