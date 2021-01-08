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08.01.2021 - 09:17 |

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 8 Ocak On Numara çekilişi için geri sayım

On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın son On Numara çekilişinde büyük ikramiye hayali kuran oyunseverler çekiliş için heyecanlı... Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 8 Ocak On Numara çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak takip edilecek.

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 8 Ocak On Numara çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunları arasında en çok oynananlardan biri de On Numara.. On Numara'da bu akşam çekiliş var. Akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.

8 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşam çekiliş var. On Numara çekilişi saat 20.00'de yapılacak. Çekilişi www.millipiyangoonline.com ve MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.

Tuzla'da bir gemide yangın çıktıİstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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