On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 8 Ocak On Numara çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunları arasında en çok oynananlardan biri de On Numara.. On Numara'da bu akşam çekiliş var. Akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.

8 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşam çekiliş var. On Numara çekilişi saat 20.00'de yapılacak. Çekilişi www.millipiyangoonline.com ve MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.