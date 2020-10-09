Önce yapısal sorunlar, sonra yurtdışına yatırım

Türkiye Varlık Fonu (TVF) CEO’su Zafer Sönmez, Türkiye’nin yapısal sorunlarını telafi edecek yatırımlara öncelik verdikten sonra önümüzdeki birkaç yıl içinde yurtdışı yatırımlara yöneleceklerini söyledi. Sönmez, ilk temsilcilik ofisinin bir yıl içinde Çin’de açılacağını belirtti.



Reuters’la bir söyleşi gerçekleştiren Sönmez başlıca kamu şirketlerinin Hazine’deki paylarını devralan ve çeşitli lisans haklarına sahip olan fonun önümüzdeki 5 - 10 yıldaki hedeflerini anlattı. Sönmez önümüzdeki yıllarda Türkiye’ye yatırım için yıllık ortalama 10 milyar dolara kadar kaynak yaratacaklarını söylerken

yatırımlar hakkında da bilgi verdi.



YEP çerçevesinde



TVF’nin cari açık ve tasarruf açığı gibi Türkiye’nin uzun yıllardır süregelen yapısal sorunlarını telafi edecek petrokimya, madencilik ve sigorta sektörü yatırımlarına öncelik verdiğini ifade eden Sönmez, “TVF olarak bu dönemde yatırımlarımızda yurtiçine odaklanıyoruz. Birkaç yıl içinde yurtdışı yatırımlarımızı da devreye alacağız” dedi.



Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Belki ileride yönettiğimiz varlıkların yüzde 25 - 30’u yurtdışında olacak. Ancak bugünün işi değil. Odağımızda Yeni Ekonomi Planı var. Yatırımlarımız YEP çerçevesinde olacak.”



Türkiye’nin yapısal zaafiyetlerini gidermeye ek olarak TVF’nin diğer bir özelliği de karmaşık sorunları çözebilecek bir aktör olarak hareket edebilmesi olacak.

Turkcell’in Rus, İsveçli ve Türk hissedarları arasında 10 yıldan uzun süredir devam eden anlaşmazlığa getirdikleri çözümü örnek veren Sönmez, “TVF aynı zamanda karmaşık sorunları çözebilecek devletin stratejik yatırım fonu olma özelliği taşıyor” dedi.



İlk ofis Çin’e



TVF beş yıl içinde yurtdışında temsilcilikleri olan bir kurum haline gelecek. “Bir yıl içinde Çin’de ilk yurtdışı ofisimizi açacağız” diyen Sönmez, bunu Londra ve Afrika ülkelerinde temsilciliklerin takip edebileceğini söyledi.



Deniz ve sörf



TVF’nin bir ekosistem yarattığına dikkat çeken Sönmez, “Dalga sörfçülerini düşünün. Okyanus dalgasının üzerinde gidiyorlar. İşte onlar özel sektör. Ancak devlet olmazsa ne okyanus ne de dalga var olur. Türkiye’de özel sektör büyük olsa da malesef petrokimya gibi bazı büyük yatırımları yapamadılar. Biz o yatırımı yaptığımızda etrafında bir ekosistem oluşacak, düzenlemeler oluşacak” dedi.



‘Sümerbank’a benziyoruz’



TVF’nin varlığa dayalı bir kalkınma fonu olduğunun altını çizen Zafer Sönmez, fonun cumhuriyet tarihinin ilk fonlarından Sümerbank’ın yapısına benzediğine işaret etti. Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü:



“Sümerbank 1930’larda, Büyük Buhran’dan sonra Türkiye’de tekstil endüstrisini kurmak için oluşturuldu. Daha sonra Etibank, hatta Oyak ve İş Bankası’nın kuruluşu da bunun küçük örnekleri olarak sayılabilir” diyen Sönmez, Batı’da 1980’lerde başlayan ve Türkiye’de yaşanan özelleştirme döneminin zirvesinin geride kaldığını ve belki de dünya genelinde özelleştirme akımının güç kaybettiğini ifade etti.



Özkaynakları 2019 sonunda 198 milyar lira, yani 33 milyar dolar seviyesinde bulunan TVF’nin varlıkları ise 1.46 trilyon lira, yani yaklaşık 240 milyar dolar düzeyindeydi.