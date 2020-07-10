‘Öngörülenden daha güçlü toparlanıyoruz’

Bu formatta ilk kez gerçekleştirilen toplantıda 200’e yakın yerli ve yabancı katılımcı yer aldı. Videokonferansta makroekonomik görünüm ve pPara politikası konulu bir sunum gerçekleştirildi ve şu mesajlar iletildi:



Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı.



Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı.

Türkiye’de sağlık sisteminin diğer ülkelere göre güçlü yapısı Kovid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırladı.



İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor. Yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.



Pandemi süreci ile ilgili olarak birim maliyetlerdeki artışlar çekirdek enflasyon trendinde bir artışa yol açsa da yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin hale gelecek.



Videokonferansta, sunumun ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.