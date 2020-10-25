Online eğitimde kulaklıklara dikkat

May İşitme Cihazları’nın Eğitim Sorumlusu Odyolog Seda Başkurt, online eğitim sürecinde erken yaşta kulaklıkla yüksek desibele maruz kalan öğrencilerin ileride işitme sorunu yaşayabileceklerini belirtti. Başkurt, “Bilimsel araştırmalar yüksek şiddette sese maruz kalmanın iç kulakta tüy hücre hasarına sebep olarak işitmede geriye dönüşü olmayan kayıplara sebep olduğunu göstermektedir” dedi.

Derslerini evden takip etmek zorunda kalan öğrencilerin kulaklıkla geçirilen süreyi kısıtlamaları gerektiğini söyleyen Seda Başkurt, “Kulak içi yerine kulak üstü kulaklıklar tercih edilmeli ve ses seviyesi en yüksekten düşük olmalı ve kulaklık tek kulağa değil iki tarafa da takılmalı” uyarısını yaptı.