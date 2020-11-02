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    02.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Online Finansman hizmeti

    Kuveyt Türk, Online Finansman hizmeti sayesinde KOBİ’ler başta olmak üzere tüm ticari müşterilerin, şubeye gitmeden, daha hızlı ve avantajlı bir şekilde uygun kâr oranı ve vade seçenekleriyle finansman kullanma imkânından faydalanabildiğini duyurdu.

    Online Finansman hizmeti

     

    Bankadan yapılan açıklamada, “Bu hizmet sayesinde işletmeler, 500 bin TL’ye kadar finansman ihtiyaçlarını uygun kâr oranı ve vade seçenekleriyle karşılayabiliyor. İşletmeler, TL cinsinden sağlanan finansmandan 24 aya varan vade seçeneği ve 3 ay ödemesiz dönem imkânından da faydalanabiliyor” denildi.

    Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “KOBİ’leri iş ortağımız olarak görüyor, yatırımlarında değer kazandıracak finansal yol haritası çizmelerini önemsiyoruz” dedi.

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