Online Finansman hizmeti

Bankadan yapılan açıklamada, “Bu hizmet sayesinde işletmeler, 500 bin TL’ye kadar finansman ihtiyaçlarını uygun kâr oranı ve vade seçenekleriyle karşılayabiliyor. İşletmeler, TL cinsinden sağlanan finansmandan 24 aya varan vade seçeneği ve 3 ay ödemesiz dönem imkânından da faydalanabiliyor” denildi.

Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “KOBİ’leri iş ortağımız olarak görüyor, yatırımlarında değer kazandıracak finansal yol haritası çizmelerini önemsiyoruz” dedi.