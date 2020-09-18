Online gıdaya yatırımcı akını

Kororanavirüsle mücadele sürecinde çok önemli hale gelen online süpermarket alışverişi ‘yeni normal’de yeni yatırımlar çekti. Bu alana pek çok yeni oyuncu giriyor. Var olan süpermarket zincirleri sanal satışa soyunurken, online pazar yerleri de süpermarket uygulamaları çıkarıyor.



Migros Sanal Market, Getir gibi markalar pazarı domine ediyor. Ancak bu markalar da yeni dönemde yeni girişimlere imza attı. Getir Büyük’le süpermarket alışverişine girerken, Migros Hemen’le anında teslimat alanına giriş yaptı. Yemeksepeti Banabi ile yine süpermarkete soyundu. Ucuzluk marketi A101, online satış yapmaya başladı. A101 Kapıda, eylül ayı itibariyle 81 ilde hizmet vermeye başladı. Türkiye’de 9 binden fazla marketi olan zincir, online satışa belli illerde girmişti. Artık bunu 81 ile yayıyor.



Bim’in alt markası File ile online satışa başlayacağı da konuşuluyor. Trendyol ve Hepsiburada gibi online pazaryerleri de süpermarket satışlarını güçlendirirken yeni girişimlere imza atıyor. Trendyol, Hızlı Market uygulamasını başlattı. Yerli üç zincirle anlaşarak süpermarket kanalını güçlendirmek için çalışıyor. Hepsiburada ise Hepsiexpress’le gıda alışverişine yoğunlaştı. Carrefoursa Online Market’i koronavirüs döneminde aktif hale getirmişti. Siparişleri aynı gün içinde ya da istediğiniz tarihte teslim ediyor.



Hangi markalar var?



İstegelsin de tamamen online süpermarket olarak hizmet veriyor. Tazedirekt gibi doğal ve organik ürünlere yönelik mobil uygulamalar da bulunuyor. Yerel zincir markalarından Onur Market gibi markalar da online satışa girmiş durumda. Ayrıca Yanbakkal.com gibi yeni girişimler ise sizin siparişinizi istediğiniz marketten satın alıp getiriyor. Uludağ İçecek ve Eker gibi markalar da doğrudan kendi ürünlerinin sanal satışını başlattı.



Roket gibi yükseldi



Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, koronavirüs döneminde sanaldan gıda alışverişi yapanların büyük çoğunluğunun yeni normalde de bu alışkanlığını devam ettirdiğini kaydetti. Ekmekçi, hem tüketicilerin alım davranışlarındaki değişim hem de bu alana yapılan yeni yatırımlarla pandemiyle beraber online gıda satışında yüzde 420’lik artış görüldüğünü dile getirdi. Ekmekçi, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılı ilk altı ayında e-ticaret hacmi 91.7 milyar TL. 2019 yılının ilk altı ayına göre yüzde 64’lük artış var. 2020 yılının mart, nisan ve mayıs aylarında Türkiye’de e-ticaret üzerinden satılan gıda oranı 1.3 milyar TL oldu. Bu bir önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 420’lik artış anlamına geliyor. Gıdanın toplam e-ticaret içindeki payı yüzde 3.1’e geldi. Ama bu yılın geriye kalan kısmında bu artış sürecek ve e-ticaretteki payı yüzde 5’e ulaşacak.”



En popüler uygulamalar



Migros Sanal Market

Getir

Getir Büyük

Yemeksepeti Banabi

Carrefoursa Online Market

A100 Kapıda

Makro Center

Trendyol Hızlı Market

Hepsiexpress

İstegelsin

Tazedirekt