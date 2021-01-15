15.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Online seyahate sıkı denetim
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan ve seyahat acenteleri yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğine göre, seyahat acenteleri, online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak yapacakları pazarlama ve satış faaliyetlerini, yalnızca bu faaliyetler için hazırladıkları online satış kanalları üzerinden gerçekleştirecek.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) bakanlık birimleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda şekillenen yönetmelikle, kullanılan online satış kanalları üzerinden seyahat acentesi hizmetleri dışında başka faaliyet yürütülemeyecek.