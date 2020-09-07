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    HaberlerEkonomi Haberleri Ons, gram altın, çeyrek altın fiyatları... Altında son durum ne?
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    07.09.2020 - 08:40 |

    Ons, gram altın, çeyrek altın fiyatları... Altında son durum ne?

    Altın fiyatları eylül ayından bu yana yatay bir seyir izliyor. Gram altın 461-463 bandından gidip geliyor. Şimdi gözler yeni hafta ile birlikte piyasalarda... Altındaki son durum merak edilirken özellikle Ons, gram altın, çeyrek altın fiyatlarına bakılıyor.

    Ons, gram altın, çeyrek altın fiyatları... Altında son durum ne?

    Ağustos ayında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları eylül ayında durulmuş gibi gözüküyor. Geçen hafta yatay seyreden altının bu hafta yükselip yükselmeyeceği merak konusu... İşte altın fiyatlarında son durum...

    ALTIN FİYATLARI

    ONS ALTIN NE KADAR?

    Altın Ons Alış 1.932, satış 1.934 dolar

    GRAM ALTIN FİYATI

    461,56 TL'ye alınırken, 462,17 TL'ye satılıyor.

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın 751,60 TL'ye alınırken, 761,30 TL'ye satılıyor.

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altının ise alış fiyatı 1.498,50TL iken, satış fiyatı 1.525,40 TL.

    TAM ALTIN FİYATI

    Tam altın fiyatı hakkında da bilgi almak isteyenler için tam altının alış fiyatı 2.997,00 TL iken, satış fiyatı 3.031,40 TL...

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