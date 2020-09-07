07.09.2020 - 08:40 |
Ons, gram altın, çeyrek altın fiyatları... Altında son durum ne?
Altın fiyatları eylül ayından bu yana yatay bir seyir izliyor. Gram altın 461-463 bandından gidip geliyor. Şimdi gözler yeni hafta ile birlikte piyasalarda... Altındaki son durum merak edilirken özellikle Ons, gram altın, çeyrek altın fiyatlarına bakılıyor.
Ağustos ayında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları eylül ayında durulmuş gibi gözüküyor. Geçen hafta yatay seyreden altının bu hafta yükselip yükselmeyeceği merak konusu... İşte altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN NE KADAR?
Altın Ons Alış 1.932, satış 1.934 dolar
GRAM ALTIN FİYATI
461,56 TL'ye alınırken, 462,17 TL'ye satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın 751,60 TL'ye alınırken, 761,30 TL'ye satılıyor.
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altının ise alış fiyatı 1.498,50TL iken, satış fiyatı 1.525,40 TL.
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın fiyatı hakkında da bilgi almak isteyenler için tam altının alış fiyatı 2.997,00 TL iken, satış fiyatı 3.031,40 TL...