BİST109.5370.00EURO7.690.50USD6.760.19ALTIN371.29-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri OPEC+ Grubu toplantıları cumartesi günü yapılacak
    ABONE OL
    05.06.2020 - 09:52 | | DHA

    OPEC+ Grubu toplantıları cumartesi günü yapılacak

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısı süresinin biraz daha uzatılmasına ilişkin toplantısı 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

    OPEC+ Grubu toplantıları cumartesi günü yapılacak

    İsviçre merkezli UBS Bank'ın emtia piyasaları analisti Giovanni Staunovo, Cumartesi günü TSİ 16:00'da önce OPEC toplantısı yapılacak ve saat 18:00'de toplantıya OPEC+ grubunu oluşturan diğer petrol üreticisi ülkelerin ilgili bakanları katılacak.

    Rusya medyasında yayımlanan haberlere göre, Mayıs ayı başında başlayan günde ortalama 9.7 milyon varillik üretim kısıntısına uyum sağlamakta güçlük çeken Irak da, kendi kısıntısında oluşan farkı Temmuz döneminde kapatmayı öngörüyor.

    Çarşımba günü yayımlanan başka haberlerde de, Rusya ve Suudi Arabistan'ın, kısıntı süresinin görüşüleceği toplantıya katılım için, mevcut kısıntılara tam uyumun sağlanmasını koşul olarak ortaya koydukları belirtiliyordu.

    Yolda fark ettiği çantayı alıp kayıplara karıştıÜmraniye’de bir bayan şahıs yola düşen çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Avukat katibi ve borçlu sanayicinin akılalmaz oyunu! 300 milyon lira...

    Avukat katibi ve borçlu sanayicinin akılalmaz oyunu! 300 milyon lira...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

    Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

    Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

    Vapur ve teknelerde dikkat çeken kalabalık

    Vapur ve teknelerde dikkat çeken kalabalık

    Sıradaki Haber