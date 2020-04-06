OPEC+ Grubu toplantısı Perşembe gününe ertelendi

OPEC kaynakları, daha önce Pazartesi için planlanan OPEC+ Grubu toplantısının, OPEC+ ve diğer üretici ülkelerin, yeni döneme ilişkin hazırlık yapmaları için biraz daha zaman tanımak üzere, toplantının ertelendiğini duyurdu.
Pitrol piyasalarından kaynaklara göre de, OPEC+ Grubu toplantısı, özellikle Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki görüş ayrılıkları konusunda tam bir mutabakat sağlanamadığı için ertelendi.
OPEC+ Grubu, petrol üretimini global arzın yüzde 10, 10 milyon varil/gün kısmayı öngören bir anlaşma üzerinde çalışıyon, ancak üye ülkeler varılacak bir anlaşmaya ABD'nin de katkı vermesini istiyorlar.
Marmaris'te kız çocuğuna komşularından balkonlardan sürpriz doğum günüMuğla'nın Marmaris ilçesinde, Pınar ve Ahmet Dinç?in kızı 6 yaşındaki Melek Dinç'e komşuları balkondan sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Balkonlara çıkan komşular şarkılar söyleyerek kız çocuğunun doğum gününü kutladı.