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    HaberlerEkonomi Haberleri OPEC+ kısıntıya bağlılık açıklamasıyla petrol yükseldi
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    19.06.2020 - 14:21 | | DHA

    OPEC+ kısıntıya bağlılık açıklamasıyla petrol yükseldi

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya'nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, üretim kısıntılarına bağlılığını açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

    OPEC+ kısıntıya bağlılık açıklamasıyla petrol yükseldi

    OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, Mayıs ayında varılan kısıntı anlaşmasına genel uyumun yüzde 87 düzeyinde olduğu, anlaşmaya uyum sağlayamayan üreticilerin de, eksik kalan kısıntıları Temmuz-Eylül döneminde telafi etme sözü verdikleri belirtildi.

    OPEC+ grubu, bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

    Gazetecilerin sorularını teleon üzerinden yanıtlayan Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser de, küresel petrol talebinin yılın ikinci yarısında toparlanmasını beklediğini söyledi ve petrol piyasalarını etkileyen olumsuzların geride kaldığını vurguladı.

     

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