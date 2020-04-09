BİST95.8342,80EURO7,32-0,72USD6,68-1,41ALTIN360,810,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri OPEC: Küresel petrol stok kapasitesi mayısta dolabilir
    ABONE OL
    09.04.2020 - 23:05 | | AA

    OPEC: Küresel petrol stok kapasitesi mayısta dolabilir

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, dünya genelindeki düşük petrol talebi ve hızla artan arz fazlası nedeniyle küresel petrol stok kapasitesinin mayıs ayı içinde dolabileceği uyarısında bulundu.

    OPEC: Küresel petrol stok kapasitesi mayısta dolabilir

     

    Barkindo, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin telekonferans yoluyla düzenledikleri 9. Olağanüstü Bakanlar Toplantısı'nda açılış konuşması yaptı.

    Hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde ulaşım kısıtlamaları ve karantinalar görüldüğünü belirten Barkindo, bunun petrol piyasasında son 1 ayda daha önce görülmemiş gelişmelere neden olduğunu kaydetti.

    OPEC'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Mart'ta düzenlediği en son toplantısında, bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,4 olarak belirlediğini hatırlatan Barkindo, şu an ise küresel ekonominin bu yıl yüzde 1,1 daralmasının beklendiğini bildirdi.

    Barkindo, bu yıl için küresel petrol talebinin günlük 100 bin varil artıştan 6,8 milyon varillik azalışa revize edildiğine dikkati çekerek, yılın ikinci çeyreğinde küresel petrol talebinin günlük 12 milyon varil düşüş göstermesinin öngörüldüğünü ifade etti.

    Yılın ikinci çeyreğinde günlük 12,7 milyon varillik arz fazlası oluşabileceğine işaret eden Barkindo, küresel petrol stok kapasitesinin mayıs ayı içinde dolabileceğini söyledi.

    Barkindo, 2014-2016 arasındaki düşük petrol fiyatları döneminde petrol piyasasında 1 trilyon dolarlık yatırımın eridiğini anımsatarak, üretici ülkelerin de trilyonlarca dolar gelir kaybı yaşadığını belirtti.

    Bu çeyrekte küresel petrol tüketiminin yüzde 15 düştüğünü aktaran Barkindo, OPEC ve OPEC dışı ülkelere piyasa koşullarına karşı birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.

    İran Petrol Bakanı: OPEC toplantısında petrol arzının 10 milyon varil azaltılması gündemde

    İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC adı verilen ortaklarının ham petrol üretimlerinde günlük 10 milyon varil kısıntıya gidebileceğini söyledi.

    Zengene, İran devlet televizyonuna, OPEC ve Rusya'nın başını çektiği petrol üreticisi OPEC dışı aktörlerin video konferans yoluyla düzenledikleri 9. Olağanüstü Bakanlar Toplantısı hakkında açıklama yaptı.

    OPEC ve ortaklarının petrol üretiminde kısıntıya gitme konusunda anlaştığını belirten Zengene, "Şu anda petrol arzının günlük en az 10 milyon varil azaltılması gündemde. Bu rakam Kanada, Norveç, Brezilya hatta ABD tarafından yapılacak petrol kısıntısının dışında çünkü onlar da petrol arzını düşürmeye hazır olduklarını açıkladılar." dedi.

    Toplantıda anlaşılması halinde mayıs ve haziran aylarında günlük 10-12 milyon varil petrol kısıntısına gidileceğini aktaran Zengene, "Daha sonra petrol üretimi temmuzdan yıl sonuna kadar günlük 8 milyon varil, Ocak 2021'den Nisan 2021'e kadar ise günlük 6 milyon varil azaltılacak." diye konuştu.

    Zengene, "İran, Libya ve Venezuela elbette mevcut sorunlar nedeniyle (petrol üretimi kısıntısından) muaf tutulacak." ifadelerini kullandı.

    Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de can kaybı 908'e yükseldi, vaka sayısı...

    Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de can kaybı 908'e yükseldi, vaka sayısı...

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    2020 Sosyal yardım parası (ödemeleri) başvuru formu ekranı - Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

    2020 Sosyal yardım parası (ödemeleri) başvuru formu ekranı - Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

    Sıradaki Haber