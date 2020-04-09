OPEC: Küresel petrol stok kapasitesi mayısta dolabilir

Barkindo, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin telekonferans yoluyla düzenledikleri 9. Olağanüstü Bakanlar Toplantısı'nda açılış konuşması yaptı.

Hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde ulaşım kısıtlamaları ve karantinalar görüldüğünü belirten Barkindo, bunun petrol piyasasında son 1 ayda daha önce görülmemiş gelişmelere neden olduğunu kaydetti.

OPEC'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Mart'ta düzenlediği en son toplantısında, bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,4 olarak belirlediğini hatırlatan Barkindo, şu an ise küresel ekonominin bu yıl yüzde 1,1 daralmasının beklendiğini bildirdi.

Barkindo, bu yıl için küresel petrol talebinin günlük 100 bin varil artıştan 6,8 milyon varillik azalışa revize edildiğine dikkati çekerek, yılın ikinci çeyreğinde küresel petrol talebinin günlük 12 milyon varil düşüş göstermesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Yılın ikinci çeyreğinde günlük 12,7 milyon varillik arz fazlası oluşabileceğine işaret eden Barkindo, küresel petrol stok kapasitesinin mayıs ayı içinde dolabileceğini söyledi.

Barkindo, 2014-2016 arasındaki düşük petrol fiyatları döneminde petrol piyasasında 1 trilyon dolarlık yatırımın eridiğini anımsatarak, üretici ülkelerin de trilyonlarca dolar gelir kaybı yaşadığını belirtti.

Bu çeyrekte küresel petrol tüketiminin yüzde 15 düştüğünü aktaran Barkindo, OPEC ve OPEC dışı ülkelere piyasa koşullarına karşı birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.

İran Petrol Bakanı: OPEC toplantısında petrol arzının 10 milyon varil azaltılması gündemde

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC adı verilen ortaklarının ham petrol üretimlerinde günlük 10 milyon varil kısıntıya gidebileceğini söyledi.

Zengene, İran devlet televizyonuna, OPEC ve Rusya'nın başını çektiği petrol üreticisi OPEC dışı aktörlerin video konferans yoluyla düzenledikleri 9. Olağanüstü Bakanlar Toplantısı hakkında açıklama yaptı.

OPEC ve ortaklarının petrol üretiminde kısıntıya gitme konusunda anlaştığını belirten Zengene, "Şu anda petrol arzının günlük en az 10 milyon varil azaltılması gündemde. Bu rakam Kanada, Norveç, Brezilya hatta ABD tarafından yapılacak petrol kısıntısının dışında çünkü onlar da petrol arzını düşürmeye hazır olduklarını açıkladılar." dedi.

Toplantıda anlaşılması halinde mayıs ve haziran aylarında günlük 10-12 milyon varil petrol kısıntısına gidileceğini aktaran Zengene, "Daha sonra petrol üretimi temmuzdan yıl sonuna kadar günlük 8 milyon varil, Ocak 2021'den Nisan 2021'e kadar ise günlük 6 milyon varil azaltılacak." diye konuştu.

Zengene, "İran, Libya ve Venezuela elbette mevcut sorunlar nedeniyle (petrol üretimi kısıntısından) muaf tutulacak." ifadelerini kullandı.