OPEC ülkelerinin hedefi, petrolün varil fiyatını 40 doların üzerinde tutmak

OPEC'in dönem başkanlığını yürüten Attar, başkent Cezayir'deki bir programda, OPEC grubunun petrol piyasasını koruma ve fiyat istikrarı için gerekli tüm adımları atma kararı aldığını söyledi.

Attar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada petrol talebinin günlük 9 milyon varilden fazla gerilediğini belirterek, 2021 yılının başından itibaren petrol fiyatlarında yükseliş beklendiğini ifade etti.

OPEC grubu ülkeleri nisan ayında petrol üretiminin, mayıs başından temmuz sonuna kadar günlük 9,7 milyon varile, ağustos ayından yıl sonuna kadar da günlük 7,7 milyon varile düşürülmesi kararı almıştı.

OPEC ÜLKELERİNDEN "ÜRETİM KESİNTİSİ ANLAŞMASINA" TAM BAĞLILIK VURGUSU

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubu, nisan ayında kararlaştırılan "üretim kesintisi anlaşmasına" tam bağlılık vurgusunda bulundu.

OPEC grubu enerji ve petrol bakanlarının video konferans sistemi üzerinden katıldığı 23. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı sona erdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın da katıldığı toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, teknik komite tarafından hazırlanan aylık raporun yanı sıra son gerçekleştirilen JMMC toplantısından bu yana petrol piyasalarındaki gelişmeler ve 2021'e yönelik tahminlerin ele alındığı kaydedildi.

OPEC ülkelerin nisan ayında kararlaştırdıkları üretim kesintisi anlaşmasının piyasalara sağladığı olumlu katkıya değinilen açıklamada, "İzeleme Komitesi, Aralık 2020'e kadar bütün üye ülkelerin (anlaşma kapsamında) verdikleri taahhütlere tam anlamıyla uyum sağlayacakları ve Komiteye sundukları telafi planlarını eksiksiz yerine getireceklerine ilişkin taahhütlerini yeniden teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, geçen aylarda fazla üretim yapan ülkelerin telafi etmeleri gereken oranları yerine getirmelerinin önemine işaret edilerek, böylelikle piyasaların yeniden dengelenmesi hedefine katkı sağlanacağı kaydedildi.

Ayrıca toplantıda Eylül 2020 ham petrol üretim verilerinin de ele alındığı aktarılan açıklamada, OPEC ülkeler için tam uyumluluk seviyesindeki olumlu performansın memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

OPEC'in bir sonraki JMMC Toplantısı 17 Kasım'da düzenlenecek.