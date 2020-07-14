BİST118.3990.00EURO7.780.05USD6.860.11ALTIN396.85-0.17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri OPEC'in petrol üretimi 2019'da yüzde 6 düştü
    ABONE OL
    14.07.2020 - 08:23 | | DHA

    OPEC'in petrol üretimi 2019'da yüzde 6 düştü

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin toplam petrol üretimi 2019 yılında yüzde 6.0'ya karşılık gelen günde ortalama 1.86 milyon varil düştü.

    OPEC'in petrol üretimi 2019'da yüzde 6 düştü

    OPEC'in Yıllık İstatistik Bülteni'ndeki verilere göre, buna karşılık, OPEC üyesi olmayan diğer petrol üreticilerinin üretimi aynı dönemde yüzde 2.9'a karşılık gelen günde ortalama 1.30 milyon varil arttı.

    OPEC verilerine göre, ABD, Rusya ve Suudi Arabistan, dünyanın en büyük üreticileri olma özelliklerini 2019 yılında da korudular.

    Petrol talebinde belirgin artışların yaşandığı bölgeler de Asya-Pasifik bölgesi, Afrika ve Ortadoğu olarak belirlendi. OPEC üyeleri arasında da petrol talebinin yükseldiği belirtilen rapora göre, küresel petrol talebinin yüzde 55'ini damıtılmış ürünler ve benzin oluşturdu.

    Milliyet'te Gündem (14 Temmuz 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski eşi sapık çıktı! 'Ben değil o utansın'

    Eski eşi sapık çıktı! 'Ben değil o utansın'

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son dakika... Gaziantep'te aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi için gözaltı kararı

    Son dakika... Gaziantep'te aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi için gözaltı kararı

    Sıradaki Haber