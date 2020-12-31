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31.12.2020 - 07:00 | | l EKONOMİ SERVİSİ

Oppo’dan 2021’de yatırıma devam

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından Oppo, 2021 yılında da akıllı ürünlerini Türkiye’de tüketicilerle buluşturmaya ve yatırıma devam edecek.

Oppo’dan 2021’de yatırıma devam

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şunları kaydetti:

“2020 ne kadar zorlu geçen bir yıl olsa da Oppo için Türkiye pazarında güçlendiği, yenilikçi ürünlerini tüketicilerle buluşturduğu başarılı bir yıl oldu. 2021’de daha fazla yenilik yapmaya ve olağanüstü teknoloji deneyimleri sunmaya hazırız. İlk etapta, Türkiye’deki büyümemize paralel aldığımız yatırım kararını hayata geçireceğiz. 2021, Find, Reno ve A serisinin yeni modellerinin ve yeni ürünlerimizin Türkiye’de tüketicilerle buluştuğu yıl olacak.” 

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